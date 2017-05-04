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    Американский фотограф сняла убивший ее взрыв - ФОТО

    Журнал Military Review опубликовал две фотографии с моментом случайного взрыва ствола миномета во время учений афганских военнослужащих

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Журнал армии Соединенных Штатов Military Review опубликовал две фотографии с моментом случайного взрыва ствола миномета во время учений афганских военнослужащих в провинции Лагман, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    При взрыве 2 июля 2013 года погибли четверо солдат армии Афганистана и американский военный фотограф Хильда Клейтон. Один из снимков сделан Клейтон, второй - афганским военным фотокорреспондентом, тренировавшимся вместе с ней.

    Отмечается, что решение о публикации снимков было принято после обсуждения.

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