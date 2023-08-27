Forbes осветило минную проблему Азербайджана и провело параллели с Украиной

Авторитетное издание Forbes осветило минную проблему Азербайджана и Украины, вынеся на передний план тот факт, что наиболее плодородные земли этих стран загрязнены минами, а для очистки этих территорий необходимы огромные средства.

Авторитетное издание Forbes осветило минную проблему Азербайджана и Украины, вынеся на передний план тот факт, что наиболее плодородные земли этих стран загрязнены минами, а для очистки этих территорий необходимы огромные средства.

Журналист-расследователь Джозеф Хэммонд в своей статье напомнил, что Карабахский регион Азербайджана был освобожден после 30-летней оккупации, и довел до сведения читателей, что этот регион так же массово подвергся минированию, как и украинские территории.

"Азербайджан вернул себе международно признанные территории, которые были оккупированы армянскими сепаратистами в последние дни существования Советского Союза и оставались под оккупацией в течение тридцати лет до 2020 года".

В публикации отмечается, что как и в Украине, эти территории сильно загрязнены минами советской эпохи и обладают сельскохозяйственным потенциалом, который Азербайджан надеется использовать. По данным азербайджанского министерства сельского хозяйства, после работ по разминированию, которые продолжаются и в настоящее время, в прошлом году на освобожденных территориях было посажено около 50 тысяч гектаров зерновых культур.

В статье подчеркивается, что Азербайджан считает разминирование своим главным приоритетом, поскольку сотни бывших вынужденных переселенцев надеются вернуться в свои дома: "Некогда регион был известен своей сельскохозяйственной продукцией".

Автор также приводит цитату президента Азербайджана Ильхама Алиева по этому вопросу.

"Эта острая необходимость разминирования деоккупированных территорий является одним из "наиболее важных вопросов" Азербайджана, о чем заявил президент Алиев во время своего выступления на Глобальном медиа-форуме Азербайджана в прошлом месяце. Обращаясь к сотням международных делегатов в Шуше, который все еще сильно загрязнен минами, он заявил, что после того, как азербайджанцы восстановили регион, в результате взрыва мин погибли или получили ранения около 300 граждан страны. В Украине похожая история, но она еще печальнее. По данным общественной организации Save The Children, каждый восьмой пострадавший в Украине - ребенок", - передает Дж.Хэммонд.

По его словам, одним из самых больших препятствий в плане разминирования является большой размер требуемых на это средств.

"По данным Международного комитета Красного креста, хотя стоимость изготовления мины относительно невысока, то есть от 3 до 75 долларов, разминирование может варьироваться от 300 до 1 000 долларов за единицу. Это создает большую проблему даже для Азербайджана, который богат запасами природного газа. Для Украины ситуация будет хуже.

"Мы получили несколько предложений от международных компаний по работе в этой области. Но, к сожалению, цена была очень высокой. Я не хочу вдаваться в подробности, но в среднем она была в 8-10 раз выше, чем стоимость разминирования одной мины", - сказал президент Алиев.

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA), созданное в 1998 году при поддержке Организации Объединенных Наций с мандатом на разминирование территорий страны, разработало инновационные подходы. Оно также получало поддержку со стороны правительства США. Сегодня Агентство готовит новых волонтеров из числа вынужденных переселенцев", - отмечает автор.

В статье подчеркивается, что ANAMA также участвовала в других проектах, таких как инициативы по микрокредитованию, направленные на улучшение условий жизни вынужденных переселенцев: "Это модель, которая могла бы хорошо проявить себя в Украине."

В то же время автор затронул и другую проблему, с которой столкнулся Азербайджан, в частности, напомнив, что Ереван не предоставил Баку карты минных полей или данные переданных карты были неполными. Он предположил, что Украина может столкнуться с аналогичной ситуацией.

"Если Украина выиграет войну с Россией, вряд ли [президент РФ Владимир] Путин будет более открыт в плане предоставления минных карт. В обоих случаях хаос на поля боя, изменение погодных условий, наводнения и другие проблемы могут привести к ограниченной полезности таких карт. Особенно, если учесть, что мины были установлены несколько десятилетий назад".

Джозеф Хаммонд в своей статье пишет, что Азербайджан обратился за услугами организации APOPO по борьбе с минами. Отмечается, что данная структура известна тем, что использует для разминирования как собак, так и гигантских сумчатых крыс.

"У обоих животных чувствительный нюх, поэтому их можно научить искать взрывчатые вещества. Некоторые крысы APOPO даже обучены обнаруживать туберкулез у пациентов.

В этом году Баку посетила украинская миссия, чтобы лучше понять подход Азербайджана в области разминирования. Страну также посетили делегаты из Ближнего Востока. Создана совместная саудовско-азербайджанская компания для применения азербайджанских ноу-хау и технологий в других странах мира".

Автор также осветил в своей статье сообщение президента Украины Владимира Зеленского о том, что Баку готов оказать помощь Киеву в сфере разминирования.

"Борьба с минами в обеих странах займет годы, если не десятилетия. В случае с Украиной некоторые пессимистичные аналитики говорят, что для очистки примерно 30% территории Украины, которая в настоящее время заминирована, может потребоваться столетия, если не будут предприняты новые и инновационные решения. Тем не менее, это не невозможная борьба в обеих странах, поскольку они обе являются домом для трудолюбивых людей и организаций, стремящихся однажды вновь начать возделывать эти земли".