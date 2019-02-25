CBC: Фильм "Бесконечный коридор" был включен в сетку вещания телеканала и показан

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Фильм "Бесконечный коридор" ("Endless Corridor") был включен в сетку вещания телеканала CBC, экранное произведение было показано 24 февраля в 22:00.

Об этом Report сообщили на телеканале CBC.

"Утверждения о том, что азербайджанские партнеры авторов фильма "Бесконечный коридор" предоставили русскую версию фильма телеканалу CBC для демонстрации телезрителям и телеканал отказался демонстрировать фильм, не имеют оснований: "Фильм будет показан по СВС TV также 25 и 26 февраля.

Для информации сообщаем, что в связи с последними поправками в закон "Об ограничении использования табачных изделий" и запрета на открытый показ кадров курения сигарет и табачных изделий на телевидении и видеофильмах, а также в связи с рядом моментов редакционного характера, сотруднику ТЕАС Press было предложено внести незначительные корректуры в фильм. В ответ было сказано, что фильм подготовлен в Литве, поэтому это будет сделать сложно.

Это обстоятельство было принято к сведению, и руководство телеканала приняло решение подготовить фильм "Бесконечный коридор" к демонстрации, лишь предварительно покрыв блюром кадры с табакокурением. После этого процесса фильм был добавлен в сетку вещания", - говорится в сообщении.

На телеканале сообщили, что на продемонстрированные телеканалом СВС видеокадры о героизме Азербайджанской армии, проявленной при предотвращении очередной провокации армян в апреле 2016 года сослались многие международные телеканалы, включая ведущие российские НТВ, ОРТ И Россия 24.