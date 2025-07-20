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Фернандо Соарес: Медиаграмотность играет чрезвычайно важную роль в современном мире

Фернандо Соарес: Медиаграмотность играет чрезвычайно важную роль в современном мире Фернандо Соарес: Медиаграмотность играет чрезвычайно важную роль в современном мире
Медиа
20 июля 2025 г. 10:55
Фернандо Соарес: Медиаграмотность играет чрезвычайно важную роль в современном мире

Медиаграмотность играет чрезвычайно важную роль в современном мире и является одним из основополагающих факторов устойчивого информационного пространства.

Как передает корреспондент Report, об этом заявил руководитель аппарата председателя правления Euronews, генеральный директор Euronews Баку Фернандо Соарес, выступая на панельной сессии III Шушинского глобального медиафорума.

"Медиаграмотность - это не просто навык чтения новостей. Это способность анализировать получаемую информацию, проверять ее достоверность, распознавать манипулятивные подходы и понимать, кто стоит за тем или иным контентом. Критическое мышление и осознанное потребление информации — вот что сегодня формирует здоровое и устойчивое общество", — отметил Соарес.

ФОТО: Вугар Ханларов

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