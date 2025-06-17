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Фазиль Новрузов: Медиа должны быть доступны для всех

Фазиль Новрузов: Медиа должны быть доступны для всех Медиа, и в особенности аудиовизуальные медиа, должны быть доступны для всех.
Медиа
17 июня 2025 г. 11:08
Фазиль Новрузов: Медиа должны быть доступны для всех

Медиа, и в особенности аудиовизуальные медиа, должны быть доступны для всех.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Аппарата Аудиовизуального совета Фазиль Новрузов на мероприятии "Равенство и доступность информации в аудиовизуальных медиа".

По его словам, права и свободы человека в Азербайджане являются одним из основных приоритетных направлений.

Руководитель Аппарата добавил, что изменения в закон "О правах лиц с инвалидностью" создали основу для совместной деятельности многих организаций.

"Это изменение уже было требованием времени. Системные реформы, проводимые в медиасфере в последние годы, не могли обойти стороной лиц с инвалидностью. Защита прав этих лиц одновременно является прямым применением прав человека", - сказал Новрузов.

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Версия на английском языке Fazil Novruzov: Media should be accessible to everyone
Версия на азербайджанском языке Fazil Novruzov: Media hamı üçün əlçatan olmalıdır

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