Фазиль Новрузов: Медиа должны быть доступны для всех

Медиа, и в особенности аудиовизуальные медиа, должны быть доступны для всех.

Медиа, и в особенности аудиовизуальные медиа, должны быть доступны для всех.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Аппарата Аудиовизуального совета Фазиль Новрузов на мероприятии "Равенство и доступность информации в аудиовизуальных медиа".

По его словам, права и свободы человека в Азербайджане являются одним из основных приоритетных направлений.

Руководитель Аппарата добавил, что изменения в закон "О правах лиц с инвалидностью" создали основу для совместной деятельности многих организаций.

"Это изменение уже было требованием времени. Системные реформы, проводимые в медиасфере в последние годы, не могли обойти стороной лиц с инвалидностью. Защита прав этих лиц одновременно является прямым применением прав человека", - сказал Новрузов.