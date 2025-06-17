Фазиль Новрузов: Медиа должны быть доступны для всех

Медиа, и в особенности аудиовизуальные медиа, должны быть доступны для всех.
Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Аппарата Аудиовизуального совета Фазиль Новрузов на мероприятии "Равенство и доступность информации в аудиовизуальных медиа".
По его словам, права и свободы человека в Азербайджане являются одним из основных приоритетных направлений.
Руководитель Аппарата добавил, что изменения в закон "О правах лиц с инвалидностью" создали основу для совместной деятельности многих организаций.
"Это изменение уже было требованием времени. Системные реформы, проводимые в медиасфере в последние годы, не могли обойти стороной лиц с инвалидностью. Защита прав этих лиц одновременно является прямым применением прав человека", - сказал Новрузов.