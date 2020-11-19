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Фатих Аванос: Report – первый сайт, который я открываю каждое утро

Фатих Аванос: Report – первый сайт, который я открываю каждое утро “Report – первый сайт, который я открываю каждое утро, чтобы следить за новостями во время работы".
Медиа
19 ноября 2020 г. 16:42
Фатих Аванос: Report – первый сайт, который я открываю каждое утро

Report – первый сайт, который я открываю каждое утро, чтобы следить за новостями во время работы".

Об этом в эфире Report сказал гость программы "Время обсуждений", азербайджанский корреспондент TRT Фатих Аванос.

Он сказал, что для них очень важен оперативный, точный и надежный источник:

“Ваши сотрудники хорошо поработали во всех сферах, в том числе в зоне боевых действий. Мы нуждаемся в подобных надежных источниках для получения новостей, это нам очень помогает. В период, когда я работаю в Азербайджане, часто пользуюсь информацией, анализами Report.

Я очень благодарен вам за такую работу".

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Версия на азербайджанском языке Fatih Avanos: “Hər səhər ilk açdığım sayt “Report”dur”

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