Фатих Аванос: Report – первый сайт, который я открываю каждое утро

“Report – первый сайт, который я открываю каждое утро, чтобы следить за новостями во время работы".

“Report – первый сайт, который я открываю каждое утро, чтобы следить за новостями во время работы".

Об этом в эфире Report сказал гость программы "Время обсуждений", азербайджанский корреспондент TRT Фатих Аванос.

Он сказал, что для них очень важен оперативный, точный и надежный источник:

“Ваши сотрудники хорошо поработали во всех сферах, в том числе в зоне боевых действий. Мы нуждаемся в подобных надежных источниках для получения новостей, это нам очень помогает. В период, когда я работаю в Азербайджане, часто пользуюсь информацией, анализами Report.

Я очень благодарен вам за такую работу".