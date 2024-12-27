О нас

Фариз Исмаилзаде: Человек должен правильно ориентироваться в огромном потоке информации

Фариз Исмаилзаде: Человек должен правильно ориентироваться в огромном потоке информации Депутат Милли Меджлиса, проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде стал очередным гостем медиашколы Report.
Медиа
27 декабря 2024 г. 17:26
Фариз Исмаилзаде: Человек должен правильно ориентироваться в огромном потоке информации

Депутат Милли Меджлиса, проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде стал очередным гостем медиашколы Report.

В беседе со студентами медиашколы Исмаилзаде отметил, что современные реалии требуют от человека не только знаний, но и умения правильно ориентироваться в огромном потоке информации.

"В наши дни нет необходимости запоминать каждую информацию. Сегодня человек живет не в рамках одной страны или одного коллектива. Работа с международными командами, взаимодействие с различными культурами требуют от нас не большого запаса знаний, а гибкости мышления и навыков анализа", - отметил Исмаилзаде.

Депутат подчеркнул, что поиск информации требует определенных навыков. "Если человек не знает, как искать информацию или не обладает навыками критического анализа, ему будет нелегко адаптироваться к новым условиям. Поэтому в рабочем процессе мы должны развивать умение находить, оценивать и использовать информацию", - сказал депутат.

Фото: Вугар Ханларов

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоFariz Ismayilzada: Journalist should be able to choose right path in information flow
Версия на азербайджанском языке ФотоFariz İsmayılzadə: İnformasiya axınında düzgün yol seçməyi bacarmalısan

Самое важное

Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
26 декабря 2024 г. 12:29
26 декабря в Азербайджане объявлен траур
26 декабря в Азербайджане объявлен траур
25 декабря 2024 г. 15:32
Четверо несовершеннолетних находились на борту потерпевшего крушение самолета AZAL
Четверо несовершеннолетних находились на борту потерпевшего крушение самолета AZAL
25 декабря 2024 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi