Фариз Исмаилзаде: Человек должен правильно ориентироваться в огромном потоке информации

Депутат Милли Меджлиса, проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде стал очередным гостем медиашколы Report.

Депутат Милли Меджлиса, проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде стал очередным гостем медиашколы Report.

В беседе со студентами медиашколы Исмаилзаде отметил, что современные реалии требуют от человека не только знаний, но и умения правильно ориентироваться в огромном потоке информации.

"В наши дни нет необходимости запоминать каждую информацию. Сегодня человек живет не в рамках одной страны или одного коллектива. Работа с международными командами, взаимодействие с различными культурами требуют от нас не большого запаса знаний, а гибкости мышления и навыков анализа", - отметил Исмаилзаде.

Депутат подчеркнул, что поиск информации требует определенных навыков. "Если человек не знает, как искать информацию или не обладает навыками критического анализа, ему будет нелегко адаптироваться к новым условиям. Поэтому в рабочем процессе мы должны развивать умение находить, оценивать и использовать информацию", - сказал депутат.

Фото: Вугар Ханларов