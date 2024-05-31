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Фарид Новрузи о секретах бизнеса, встрече с Месси и о кругосветном путешествии

Фарид Новрузи о секретах бизнеса, встрече с Месси и о кругосветном путешествии Известный предприниматель, путешественник, архитектор, альпинист, президент Федерации пляжного футбола Фарид Новрузи рассказал о том, как конкурировать с онлайн-платформами и может ли бизнесмен быть порядочным человеком.
Медиа
31 мая 2024 г. 19:10
Фарид Новрузи о секретах бизнеса, встрече с Месси и о кругосветном путешествии

Известный предприниматель, путешественник, архитектор, альпинист, президент Федерации пляжного футбола Фарид Новрузи рассказал о том, как конкурировать с онлайн-платформами, и ответил на вопрос совместимы ли бизнес и порядочность.

Об этом, как передает Report, бизнесмен рассказал в новом выпуске подкаста "Поговорим?" журналиста Гамида Гамидова.

Собеседники поговорили о том, каким видами бизнеса Новрузи занимается, об уровне конкуренции в этой сфере и как он с этим справляется. Среди тем были также использование ИИ и наиболее перспективные сектора экономики с точки зрения ведения бизнеса.

Как и следовало ожидать, были отмечены плюсы и минусы ведения бизнеса в Азербайджане. Предприниматель рассказал, почему он переехал в Дубай, рассказал о таком ярком эпизоде, как встреча со звездой мирового футбола Месси, о совершенном им кругосветном путешествии, пляжном футболе. Он также поделился своими правилами, как находить баланс между работой и отдыхом.

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