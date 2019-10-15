"Мы проводим столько фестивалей, выделяются средства, почему не выделяются средства для пропаганды карабахского вопроса? Я прошу депутатов дать предложения в Министерство финансов. Без средств никто ничего не сможет сделать".
Как передает Report, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям на тему "Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак" сказал член правления "Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики" Фархад Бадалбейли.
Фархад Бадалбейли раскритиковал телеканалы.
"Меня очень беспокоит политика передач телеканалов. Ежедневно только развлечения, пустые разговоры… Например, в средних общеобразовательных школах ежедневно на первом уроке можно говорить о Карабахе. Следует быть немного серьезнее, это нам очень нужно. Словно кто-то говорит - получайте удовольствие, посещайте развлекательные центры, зачем вам Карабах… Ситуация крайне плачевная и трагичная".
İlkin PirəliАвтор новости