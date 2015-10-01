​Факты о приостановленных на ANS передачах удивили Миршахина Агаева

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Факты, обнародованные Национальным советом телерадиовещания (НСТР) касательно выходящих в эфир на телеканале ANS передач "Xoşqədəmlə axtarıram səni" и "Sən tək deyilsən", стали сюрпризом и для вице-президента группы компаний ANS Миршахина Агаева.

Об этом в интервью Report отметил заведующий отделом НСТР Таваккюль Дадашев.

По его словам, некоторые обнародованные факты вызвали удивление вице-президента компании: "Миршахин Агаев заявил, что не знал о некоторых упомянутых в передаче фактах, так как в то время его не было на работе. Вице-президент попросил копию материалов передачи, чтобы изучить их".

Т.Дадашев также заявил, что указанные передачи могут вновь выходить в эфир лишь в случае полного изменения их форматов: "В случае выхода передач в эфир в прежнем формате НСТР примет более серьезные меры. Руководство канала не намерено продолжить трансляцию передач. Миршахин Агаев заявил, что трансляция указанных передач на ANS будет полностью приостановлена. В структуре же сказали, что возобновление передач возможно в случае полного изменения их содержания. В противном случае вещание разрешено не будет".