Фахри Угурлу рассказал в Медиа-школе Report о современной азербайджанской литературе

Главный редактор журнала "Мультикультурализм", писатель Фахри Угурлу встретился со студентами Медиа-школы Report.

Он рассказал молодежи о богатстве азербайджанского языка, современной азербайджанской литературе, современных тенденциях.

Писатель отметил, что в азербайджанской литературе немало известных мастеров пера: "С 60-х годов прошлого века появились новые тенденции, новые литературные течения и новая атмосфера. Литературу обогатили такие известные личности, как Иса Муганна, Сабир Ахмедов, Чингиз Гусейнов. Чтобы проследить динамику в современной литературе мы также должны знать произведения, написанные в тот период".

Затем Фахри Угурлу ответил на вопросы молодых журналистов.

Отметим, что Медиа-школа Report начала функционировать с июня 2018 года. Целью Медиа-школы является воспитать профессиональных кадров в сфере медиа в Азербайджане, привить журналистам современные тренды, используемые в мировых СМИ.

За это время было несколько выпусков Медиа-школы. Успешно завершившим Медиа-школу Report выпускникам были вручены сертификаты.