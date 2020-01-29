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Фахри Угурлу рассказал в Медиа-школе Report о современной азербайджанской литературе

Фахри Угурлу посетил Медиа-школу Report

Главный редактор журнала "Мультикультурализм", писатель Фахри Угурлу встретился со студентами Медиа-школы Report.

Он рассказал молодежи о богатстве азербайджанского языка, современной азербайджанской литературе, современных тенденциях. 

Писатель отметил, что в азербайджанской литературе немало известных мастеров пера: "С 60-х годов прошлого века появились новые тенденции, новые литературные течения и новая атмосфера. Литературу обогатили такие известные личности, как Иса Муганна, Сабир Ахмедов, Чингиз Гусейнов. Чтобы проследить динамику в современной литературе мы также должны знать произведения, написанные в тот период".

Затем Фахри Угурлу ответил на вопросы молодых журналистов.

Отметим, что Медиа-школа Report начала функционировать с июня 2018 года. Целью Медиа-школы является воспитать профессиональных кадров в сфере медиа в Азербайджане, привить журналистам современные тренды, используемые в мировых СМИ. 

За это время было несколько выпусков Медиа-школы. Успешно завершившим Медиа-школу Report выпускникам были вручены сертификаты. 

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