Фахреттин Алтун: Совместный механизм с Азербайджаном усилит борьбу с дезинформацией

Институционализированный механизм совместной публичной дипломатии между Турцией и Азербайджаном усилит борьбу с дезинформацией.

Институционализированный механизм совместной публичной дипломатии между Турцией и Азербайджаном усилит борьбу с дезинформацией.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"Данный механизм повысит качество нашей работы и усилит борьбу с дезинформацией. Важно, чтобы мировая общественность получала достоверную информацию", - говорится в обращении Алтуна к участникам круглого стола в Баку, посвященного 5-летию Меморандума о стратегическом сотрудничестве в сфере медиа.

Алтун напомнил, что подписанный 10 декабря 2020 года меморандум стал дорожной картой для Азербайджана и Турции в сфере медиа и коммуникаций. За это время были проведены многочисленные встречи в рамках Организации тюркских государств, Организации исламского сотрудничества и на двустороннем уровне, отметил он.

"В 2021 году на первой встрече Совместной медиа-платформы были созданы комитеты по стратегическим коммуникациям, международным медиа, цифровизации, законодательному регулированию и образованию. 4 марта 2025 года в Баку пройдет панельная дискуссия и круглый стол на тему "Более справедливый мир возможен", где будет подведены итоге работы платформы за 2024 год и обсуждены будущие перспективы", - говорится в обращении, которое зачитал советник посольства Турции Джихангир Алптекин Ишбилир.