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Фахреддин Алтун: Азербайджанская пресса за свою история была голосом народа и защитником свободы мысли

Фахреддин Алтун: Азербайджанская пресса за свою история была голосом народа и защитником свободы мысли Азербайджанская пресса за свою 150-летнюю историю не ограничивалась только передачей новостей, но также была голосом народа, носителем культурного наследия и защитником свободы мысли.
Медиа
30 мая 2025 г. 12:22
Фахреддин Алтун: Азербайджанская пресса за свою история была голосом народа и защитником свободы мысли

Азербайджанская пресса за свою 150-летнюю историю не ограничивалась только передачей новостей, но также была голосом народа, носителем культурного наследия и защитником свободы мысли.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом говорится в видеообращении главы Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреддина Алтуна участникам конференции "Глобальная информационная среда и медиатренды" - MEDİAFEST-2025, проходящей 30 мая в Нахчыване.

Он поздравил всех представителей прессы, которые считают своим долгом доносить правду, вносят вклад в сохранение справедливой медиакультуры, остаются верными этическим ценностям и принципам журналистики.

"Особенно в период Второй Карабахской войны азербайджанская пресса решительно работала над тем, чтобы донести справедливую позицию страны до международной общественности и предотвратить попытки систематической дезинформации. Защищая свою справедливую борьбу с большой решимостью, вы одновременно стали глашатаями правды", - сказал Алтун.

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Версия на английском языке 'Herald of Truth': Altun commends Azerbaijani media’s role in fight against disinformation
Версия на азербайджанском языке Fəxrəddin Altun: Azərbaycan mətbuatı xalqın səsi, mədəni irsin daşıyıcısı və fikir azadlığının müdafiəçisi olub

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