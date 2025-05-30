Фахреддин Алтун: Азербайджанская пресса за свою история была голосом народа и защитником свободы мысли

Азербайджанская пресса за свою 150-летнюю историю не ограничивалась только передачей новостей, но также была голосом народа, носителем культурного наследия и защитником свободы мысли.

Азербайджанская пресса за свою 150-летнюю историю не ограничивалась только передачей новостей, но также была голосом народа, носителем культурного наследия и защитником свободы мысли.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом говорится в видеообращении главы Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреддина Алтуна участникам конференции "Глобальная информационная среда и медиатренды" - MEDİAFEST-2025, проходящей 30 мая в Нахчыване.

Он поздравил всех представителей прессы, которые считают своим долгом доносить правду, вносят вклад в сохранение справедливой медиакультуры, остаются верными этическим ценностям и принципам журналистики.

"Особенно в период Второй Карабахской войны азербайджанская пресса решительно работала над тем, чтобы донести справедливую позицию страны до международной общественности и предотвратить попытки систематической дезинформации. Защищая свою справедливую борьбу с большой решимостью, вы одновременно стали глашатаями правды", - сказал Алтун.