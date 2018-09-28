Facebook сообщила о инциденте с безопасностью, затронувшем почти 50 млн аккаунтов

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Команда инженеров американской компании Facebook обнаружила "проблему с безопасностью" в социальной сети, которая затронула почти 50 млн аккаунтов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте компании.

"Во второй половине дня во вторник, 25 сентября, команда наших инженеров обнаружила проблему с безопасностью, затрагивающую почти 50 млн учетных записей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование инцидента находится на ранней стадии. На данный момент в компании уверены, что злоумышленники использовали уязвимость в коде Facebook, которая повлияла на функцию, позволяющую пользователям увидеть, как их страница отображается для других пользователей.

"Это дало им возможность украсть маркеры доступа Facebook (эквиваленты цифровых ключей, которые позволяют людям оставаться авторизованными в социальной сети без необходимости заново вводить пароль), которые они потом могли использовать, чтобы заполучить аккаунты людей", - говорится в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что компания уже исправила уязвимость и уведомила правоохранительные органы о произошедшем. Помимо этого, Facebook перезагрузила маркеры доступа почти 50 млн затронутых аккаунтов, а также в качестве меры предосторожности - еще 40 млн других аккаунтов.

"Как следствие, примерно 90 млн человек теперь потребуется снова войти в Facebook или другие приложения, авторизация в которых осуществляется через Facebook, - сообщается в заявлении. - После того, как они вновь авторизуются, пользователи получат уведомление вверху своей ленты новостей, объясняющей, что произошло".

В Facebook добавили, что функция "Посмотреть как" в данный момент недоступна в связи с проведением компанией проверки мер безопасности.