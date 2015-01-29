Facebook удвоила прибыль в прошлом году

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Чистая прибыль крупнейшей социальной сети в мире Facebook по итогам 2014 года составила 2,94 млрд долларов, что на 96% выше, чем за предыдущий год. Как сообщает Report со ссылкой на BBC, в четвертом квартале прибыль компании превысила 701 млн. долларов. Это на 34% выше, чем за тот же период прошлого года.

Согласно данным компании, Facebook наращивает доходы за счет роста продаж мобильной рекламы; в прошлом году именно она принесла две трети общей рекламной выручки.

Социальная сеть насчитала 1,39 млрд активных пользователей ежемесячно - за год число пользователей этой социальной сети выросло на 13%.