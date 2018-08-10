Facebook будет удалять чертежи для создания оружия на 3D-принтерах

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Администрация Facebook запретила пользователям размещать в соцсети чертежи огнестрельного оружия, которое можно создать с помощью 3D-принтеров.

Как передает Report, об это сообщил телеканал CNN.

«Размещение инструкций по созданию огнестрельного оружия с использованием 3D-принтеров или станков с числовым программным управлением не разрешается правилами нашего сообщества. В соответствии с нашей политикой, мы удаляем такой контент с Facebook», — сказано в заявлении соцсети.

Также удалению подлежат и ссылки на сторонние сайты с чертежами.