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    Facebook будет удалять чертежи для создания оружия на 3D-принтерах

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Администрация Facebook запретила пользователям размещать в соцсети чертежи огнестрельного оружия, которое можно создать с помощью 3D-принтеров.

    Как передает Report, об это сообщил телеканал CNN.

    «Размещение инструкций по созданию огнестрельного оружия с использованием 3D-принтеров или станков с числовым программным управлением не разрешается правилами нашего сообщества. В соответствии с нашей политикой, мы удаляем такой контент с Facebook», — сказано в заявлении соцсети.

    Также удалению подлежат и ссылки на сторонние сайты с чертежами.

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