Рэкет-"журналистику" можно искоренить осознанием юридической ответственности

“Азербайджанская национальная пресса и информационное пространство являются основным общественно-политическим институтом, обеспечивающим информационную безопасность Азербайджанского государства и общества. В 44-дневную Отечественную войну и в последующий

“Азербайджанская национальная пресса и информационное пространство являются основным общественно-политическим институтом, обеспечивающим информационную безопасность Азербайджанского государства и общества. В 44-дневную Отечественную войну и в последующий период азербайджанская пресса мобилизовала все свои возможности и послужила укреплению общественных отношений в обществе”.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса, заслуженный журналист Хикмет Бабаоглу.

Он напомнил, что в Азербайджане проделана очень серьезная работа в сфере медиа:

"Были проведены различные реформы, приняты новые законы. К сожалению, в некоторых случаях мы видели разные примеры манипулирования информацией. Это, конечно, недопустимо".

Депутат также отметил рост количества провокаций, влияющих на качество информационного пространства Азербайджана. По его словам, все субъекты, участвующие в этом процессе, должны быть подвергнуты публичному осуждению:

"Необходимо сделать так, чтобы достижения нашей прессы не остались незамеченными, а силы, стремящиеся очернить ее, не смогли достичь своих целей. Пресса является достаточно влиятельной силой и как институт, защищающий нашу информационную безопасность, обладает потенциалом для достижения эффективных результатов в борьбе с такими случаями".

Х.Бабаоглу заявил, что все свободы, в том числе свобода слова и печати, являются приоритетом для азербайджанского общества:

"Эти свободы имеют очень строгие конституционные основы. При этом каждый источник информации, каждый носитель информации несет ответственность перед законом. Надо понимать, что за это есть юридическая ответственность. Если мы осознаем эту ответственность, мы сможем успешно бороться за искоренение рэкет-"журналистики".

В последнее время встречаются случаи использования информации в социальных сетях и электронных СМИ с целью создания искусственного ажиотажа среди общества. Некоторые, занимаясь рэкетом, наносят удар по статусу журналистики как “зеркала общества”. Меры по этому поводу предусмотрены в различных документах, в том числе в законе "О СМИ". Борьба с этими людьми в рамках законодательства обеспечивает защиту как СМИ, так и общества от дезинформации".