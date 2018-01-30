Еще одной радиостанции в Азербайджане предоставлены частоты для вещания в стране

© Report/ Orkhan Azim

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как сообщили Report в пресс-службе Совета, на заседании было принято решение о предоставлении каждому из частных телевещателей общереспубликанского масштаба – телеканалам Lider TV, Xəzər TV, ATV, ARB TV и Space TV одноразовой материальной помощи в размере 600 000 манат из выделенных Национальному совету телерадиовещания согласно распоряжению президента от 18 января 2018 года из Резервного фонда президента 3 миллионов манатов.

На заседании также было решено выделить радиостанции Avto FM частоты для обширного вещания на территории республики посредством спутника Azerspace-1.