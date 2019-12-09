​Еще две компании претендуют на открытие нового радио в Азербайджане

Возросло число компаний, подавших документы для участия в конкурсе, объявленном Национальным советом телерадиовещания Азербайджана (НСТР), по открытию на территории Баку и Абшерона нового радио на рабочей частоте 102,0 мегагерц.

Об этом Report сообщил завотделом права и международных связей НСТР Немят Джавадов.

По его словам, еще две компании подали документы на участие в конкурсе: "Таким образом, число обратившихся в НСТР компаний возросло до четырех. После завершения конкурса будут объявлены названия компаний, подавших заявки. Продление сроков проведения конкурса не запланировано".

Отметим, что документы принимаются с 12 ноября по 12 декабря (за исключением выходных) в административном здании НСТР с 10:00 до 18:00.