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ЕС внес в санкционный список 15 новых имен и организаций медиаманипуляторов

ЕС внес в санкционный список 15 новых имен и организаций медиаманипуляторов ЕС внес в санкционный список 15 новых имен и организаций медиаманипуляторов
Медиа
16 июля 2025 г. 12:06
ЕС внес в санкционный список 15 новых имен и организаций медиаманипуляторов

Совет ЕС включил в санкционный список девять физических и шесть юридических лиц, ответственных за дестабилизирующие действия в ЕС и Украине, включая манипулирование информацией и иностранное вмешательство (FIMI).

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на Европейский совет, в него включены Федеральное государственное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) и его гендиректор и руководитель департамента координации развития коммуникационной инфраструктуры на новых территориях.

"РТРС играет ключевую роль в замене украинских вещательных систем на оккупированных территориях сетью, транслирующей контент, одобренный российским правительством. Цель этих действий - подавление инакомыслия, приведение местного населения в соответствие с российской политикой и делегитимизация украинского управления на оккупированных территориях", - указано в сообщении ЕС.

В списке также 841-й отдельный центр радиоэлектронной борьбы и два высокопоставленных сотрудника, контролирующие операции в Калининградской области.

Нарушения сигналов GNSS в нескольких европейских странах были связаны с деятельностью радиоэлектронной борьбы из Калининграда, включая глушение и подмену сигналов GNSS, что в первую очередь затрагивает страны Балтии и нарушает работу гражданской авиации.

Кроме того, ЕС внес в список Ассоциацию журналистов БРИКС (BJA), Фонд борьбы с несправедливостью (R-FBI) и Центр геополитической экспертизы (CGE).

Две первые организации были созданы Евгением Пригожиным и участвовали в многочисленных операциях, нацеленных на Францию и Украину.

CGE, основанный Александром Дугиным, ответственен за организацию дезинформационных кампаний, направленных против украинских интересов, дискредитацию западных политических деятелей и влияние на избирательные процессы в западных странах.

В новом списке также офицер ГРУ, различные пропагандисты, а также Евгений Шевченко и его веб-компания Tigerweb. Последняя распространяла пророссийский контент, нацеленный на несколько западных стран, включая Францию.

Ранее Совет ввел ограничительные меры против Натали Ямб – инфлюенсера в социальных сетях и открытой сторонницы России, которая использует московскую риторику, направленную против Запада.

В общей сложности ограничительные меры ЕС в отношении дестабилизирующей деятельности России теперь применяются к 47 физическим и 15 юридическим лицам.

На лиц, включенных в список, распространяется замораживание активов, им запрещено предоставление средств или экономических ресурсов прямо или косвенно. Кроме того, физическим лицам запрещен въезд на территорию ЕС или проезд через него транзитом.

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Версия на азербайджанском языке Aİ 15 fiziki və hüquqi şəxsi sanksiya siyahısına daxil edib

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