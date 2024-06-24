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ЕС утвердил запрет доступа к ряду российским СМИ с 25 июня

ЕС утвердил запрет доступа к ряду российским СМИ с 25 июня Совет ЕС официально утвердил запрет доступа на своей территории к четырем российским СМИ - РИА Новости, "Известия", "Российская газета", Voice of Europe.
Медиа
24 июня 2024 г. 13:37
ЕС утвердил запрет доступа к ряду российским СМИ с 25 июня

Совет ЕС официально утвердил запрет доступа на своей территории к четырем российским СМИ - РИА Новости, "Известия", "Российская газета", Voice of Europe.

Как передает Report, об этом говорится в документе, размещенном в официальном журнале ЕС.

"Ограничительные меры будут применяться к указанным организациям с 25 июня 2024 года", - сказано в тексте.

Ранее 17 мая Евросоюз решил запретить РИА Новости, "Известиям", и "Российской газете", Voice of Europe и другим СМИ вещать на территории региона. Как отметили в союзе, такое решение не будет препятствовать профессиональной деятельности на территории Евросоюза журналистов подсанкционных средств массовой информации, не связанной с распространением вещания.

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Версия на английском языке EU approves ban on access to number of Russian media from June 25

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