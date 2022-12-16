ЕС отзовет лицензии на вещание у ряда российских телеканалов

Евросоюз (ЕС) инициировал отзыв лицензии на вещание у российских телеканалов НТВ / "НТВ-Мир", "Россия-1", "РЕН ТВ", Первый канал в рамках девятого пакета санкций против России.

Евросоюз (ЕС) инициировал отзыв лицензии на вещание у российских телеканалов НТВ / "НТВ-Мир", "Россия-1", "РЕН ТВ", Первый канал в рамках девятого пакета санкций против России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу Совет ЕС.

"В целях противодействия систематической международной кампании Российской Федерации по дезинформации и манипулированию информацией, направленной на дестабилизацию соседних с ней стран, ЕС и его государств-членов, Совет инициировал процесс приостановления действия лицензий на вещание четырех дополнительных средств массовой информации: НТВ/"НТВ Мир", "Россия-1", "РЕН ТВ" и Первый канал", - говорится в заявлении Совета.