О нас

ЕС отзовет лицензии на вещание у ряда российских телеканалов

ЕС отзовет лицензии на вещание у ряда российских телеканалов Евросоюз (ЕС) инициировал отзыв лицензии на вещание у российских телеканалов НТВ / "НТВ-Мир", "Россия-1", "РЕН ТВ", Первый канал в рамках девятого пакета санкций против России.
Медиа
16 декабря 2022 г. 17:10
ЕС отзовет лицензии на вещание у ряда российских телеканалов

Евросоюз (ЕС) инициировал отзыв лицензии на вещание у российских телеканалов НТВ / "НТВ-Мир", "Россия-1", "РЕН ТВ", Первый канал в рамках девятого пакета санкций против России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу Совет ЕС.

"В целях противодействия систематической международной кампании Российской Федерации по дезинформации и манипулированию информацией, направленной на дестабилизацию соседних с ней стран, ЕС и его государств-членов, Совет инициировал процесс приостановления действия лицензий на вещание четырех дополнительных средств массовой информации: НТВ/"НТВ Мир", "Россия-1", "РЕН ТВ" и Первый канал", - говорится в заявлении Совета.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
16 декабря 2022 г. 14:16
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
15 декабря 2022 г. 13:16
Врач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
ФотоВрач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
14 декабря 2022 г. 11:47
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
7 декабря 2022 г. 18:10
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
7 декабря 2022 г. 16:30
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi