Эльшад Гаджиев: Некоторые силы пытаются дискредитировать деятельность правоохранительных органов

Некоторые силы пытаются дискредитировать деятельность правоохранительных органов.

Некоторые силы пытаются дискредитировать деятельность правоохранительных органов.

Как сообщает западное бюро Report, об этом заявил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев во время выступления на конференции Генеральной прокуратуры в Барде "Гейдар Алиев и строительство правового государства“.

"При расследовании преступления каждый сотрудник правоохранительных органов в полной мере выполняют свою задачу. А некоторые силы, распространяя ложную информацию, пытаются дискредитировать деятельность правоохранительных органов в Азербайджане. Но во время приема граждан мы также видим, что люди полностью удовлетворены работой правоохранительных органов",- подчеркнул представитель МВД.