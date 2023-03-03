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Эльшад Гаджиев:  Некоторые силы пытаются дискредитировать деятельность правоохранительных органов

Эльшад Гаджиев:  Некоторые силы пытаются дискредитировать деятельность правоохранительных органов Некоторые силы пытаются дискредитировать деятельность правоохранительных органов.
Медиа
3 марта 2023 г. 12:48
Эльшад Гаджиев:  Некоторые силы пытаются дискредитировать деятельность правоохранительных органов

Некоторые силы пытаются дискредитировать деятельность правоохранительных органов.

Как сообщает западное бюро Report, об этом заявил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев во время выступления на конференции Генеральной прокуратуры в Барде "Гейдар Алиев и строительство правового государства“.

"При расследовании преступления каждый сотрудник правоохранительных органов в полной мере выполняют свою задачу. А некоторые силы, распространяя ложную информацию, пытаются дискредитировать деятельность правоохранительных органов в Азербайджане. Но во время приема граждан мы также видим, что люди полностью удовлетворены работой правоохранительных органов",- подчеркнул представитель МВД.

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Версия на азербайджанском языке Elşad Hacıyev: "Bəzi qüvvələr hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətini gözdən salmağa çalışırlar"

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