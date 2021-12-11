Эксперты: Закон "О медиа" открывает новые горизонты для азербайджанской прессы

Национальная пресса, внесшая свой вклад в развитие азербайджанского общества, на протяжении всей истории играла важную роль в просвещении и формировании национальной мысли. 6 августа 1998 года указом общенационального лидера Гейдара Алиева была отменена ц

Национальная пресса, внесшая свой вклад в развитие азербайджанского общества, на протяжении всей истории играла важную роль в просвещении и формировании национальной мысли. 6 августа 1998 года указом общенационального лидера Гейдара Алиева была отменена цензура в Азербайджане, что положило начало новому этапу в развитии национальной прессы.

В результате особого внимания и заботы президента Ильхама Алиева, еще более укрепившего традиции, сложившиеся в сфере прессы, в деятельности средств массовой информации начался новый качественный этап, обусловленный вызовом времени.

За этот период азербайджанские СМИ прошли сложный путь развития, информируя общество о событиях в стране и мире, в то же время, доводя до мировой общественности праведный голос нашего народа.

Новые реалии, сложившиеся в отношениях государство-общество, государство-СМИ, СМИ-общество в нашей стране после Отечественной войны, требовали обновления законодательной базы данной сферы.

Действующий в настоящее время закон "О СМИ", принятый в Азербайджане в 1999 году, изменялся 79 раз и не соответствует современным вызовам.

Указом главы государства Ильхама Алиева "Об углублении реформ в области медиа в Азербайджанской Республике", подписанным в начале 2021 года, была создана новая структура - Агентство развития медиа (MEDİA).

После начала деятельности Агентства, в соответствии с указом президента Азербайджана, началась разработка нового законопроекта "О медиа". Новый законопроект уже представлен для широкого обсуждения.

Говоря о значимости нового законопроекта "О медиа", главный редактор газеты "İki sahil", член правления Совета прессы Вугар Рагимзаде сообщил Report, что проект сыграет важную роль в регулировании деятельности не только печатной прессы, но и электронных СМИ, интернет-телевидения в Азербайджане.

"Законы "О доступе к информации", "О государственной тайне", "О рекламе” - все это отражено в этом законе, который будет направлять азербайджанские СМИ, определять принципы деятельности наших медиа. Законопроект отражает статус журналистов, статус редакций в целом и многие другие вопросы", - отметил он.

Председатель профсоюза журналистов Азербайджана, медиа-эксперт Мушфиг Алескерли сказал Report, что в законопроект "О медиа" включено много новшеств.

"Проект, в первую очередь, создает представление о признании правового статуса и строении онлайн-СМИ. Онлайн-медиа существует в Азербайджане около 20 лет назад, но правового регулирования медиа не было. Принятие нового закона устранит этот пробел", -отметил М.Алескерли.

По словам эксперта, новый законопроект предусматривает введение единого реестра, что очень важно: "Еще одним важным моментом по проекту является признание прав журналистов-фрилансеров. Все это дает основание говорить о том, что новый закон "О медиа" является прогрессивным документом, который придаст импульс развитию ответственности у СМИ".













