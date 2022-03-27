Эксперт: Россия должна отказаться от политики блокирования наших новостных сайтов

"Блокирование в России нескольких азербайджанских новостных сайтов недопустимо”. Об этом Report заявил председатель Профсоюза журналистов, медиа-эксперт Мушвиг Алескерли. Эксперт отметил, что основополагающими ценностями демократии являются плюрализ

"Блокирование в России нескольких азербайджанских новостных сайтов недопустимо”.



Об этом Report заявил председатель Профсоюза журналистов, медиа-эксперт Мушвиг Алескерли.



Эксперт отметил, что основополагающими ценностями демократии являются плюрализм, свобода СМИ и слова: “Блокирование в России сайтов, публикаций противоречит принципам свободы слова, демократии и плюрализма. Дело в том, что Россия ограничила доступ не только к азербайджанским сайтам, но и к социальным сетевым платформам. А значит, в этой стране вообще нет фундаментальных знаний о свободе слова, или эти принципы не соблюдаются”.



Медиа-эксперт призвал Россию внести коррективы в свои действия: “Подобными антидемократическими шагами они оборачивают все против себя. В эпоху современных технологий невозможно заблокировать информацию. Она поступает и достигает общественные формации различными способами. Попытки предотвратить поток информации такими примитивными методами свидетельствует о том, сколь старыми технологиями апеллирует страна".

По его словам, российская сторона предпринимает подобные шаги для того, чтобы правда о войне в Украине не дошла до общественности: "Азербайджан не является стороной этого противостояния и не ведет информационную войну. Просто то, что пишут наши СМИ, объективно. Российское руководство должно всерьез задуматься об этом. Кроме того, Азербайджан не совершал ничего подобного в отношении российских СМИ. Еще во время Второй Карабахской войны российские телеканалы и сайты вели откровенную пропаганду против нашей страны. Мы не блокировали доступ к этим сайтам. Такой подход, подобные действия не к лицу странам, являющимся стратегическими союзниками. Российской стороне необходимо предпринять срочные меры и отказаться от ошибочных деяний”.



"Блокирование некоторых сайтов - это шаг, направленный против нашего государства, нашего народа. Азербайджанская медиа-общественность, проявив солидарность, постарается устранить данную проблему", - сказал эксперт.



Отметим, что по решению Роскомнадзора (Федеральная служба России по надзору в сфере связи, информационных технологий и средств массовой информации) Oxu.Az и ряд других азербайджанских сайтов заблокированы на территории России. Этот шаг, предпринятый без предварительного уведомления, прямо противоречит свободе слова, демократии и плюрализму.