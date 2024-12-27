Эксперт: Для подробного выяснения причин авиакатастрофы необходимо время

Для подробного выяснения причин катастрофы пассажирского самолета Azerbaijan Arilines (AZAL), выполнявшего рейс Баку-Грозный 25 декабря, необходимо дождаться полного расследования и установления фактов.

Для подробного выяснения причин катастрофы пассажирского самолета Azerbaijan Arilines (AZAL), выполнявшего рейс Баку-Грозный 25 декабря, необходимо дождаться полного расследования и установления фактов.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявила преподаватель Стамбульского университета Эсенюрт, руководитель отдела транспортных услуг Седа Коркмаз.

Она отметила, что перед крушением в салоне самолета были предприняты необходимые меры:

"Капитан сообщил о чрезвычайной ситуации. Когда объявляется чрезвычайная ситуация, все пассажиры должны оставаться на своих местах, пристегнуть ремни безопасности, никто не должен вставать. Из опубликованных видеозаписей видно, что бортпроводники просили: “Пожалуйста, не вставайте, пристегните ремни”. Пристегивание ремней безопасности - это шаг, который может спасти жизни пассажиров. На самом деле это небольшой, но крайне важный жест. Поэтому я хочу напомнить всем пассажирам: следуйте инструкциям экипажа".

По словам эксперта, важным шагом было также то, чтобы пассажиры оставались на своих местах:

"Даже если аварии не происходит, вставание пассажиров может стать причиной неожиданной турбулентности во время полёта. В момент турбулентности пассажиры могут удариться головой о потолок самолёта или о верхние багажные полки. Это действительно создает серьезную угрозу для их жизни".