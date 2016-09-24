Экс-сотрудник ANS подал апелляционную жалобу на судебное решение в отношении своей компании

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Бывший сотрудник телерадиокомпании ANS, компьютерщик-монтажник Сархан Велиев подал апелляционную жалобу на судебное решение в отношении своей компании.

Как сообщает Report, подготовительное заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 27 сентября.

Дело будет рассматриваться под председательством судьи Валеха Агаева.

Отметим, что экс-сотрудник телекомпании С.Велиев подал в суд на телеканал. Обратившись в Бакинский административно-экономический суд №1, монтажник выдвинул иск о выплате зарплаты и компенсации на причиненный ущерб. Он потребовал выплаты зарплаты в размере 870 манатов. Суд частично удовлетворил иск. Суд вынес решение о выплате С.Велиеву двухмесячной зарплаты, 45 манатов в качестве процентов и 10 манатов за судебные издержки. Однако не согласившись с решением, С.Велиев подал апелляционную жалобу.

Напомним, что в целях пресечения провокационных действий, направленных на нарушение отношений стратегического партнерства между Турцией и Азербайджаном, и открытой пропаганды терроризма, руководствуясь обращением Генпрокуратуры Азербайджанской Республики от 18 июля 2016 года и требованиями ст. 11, 23, 32 закона Азербайджанской Республики "О теле- и радиовещании", Национальный совет телерадиовещания принял решение о приостановке с 18:30 часов 18 июля 2016 года деятельности телеканала ANS на месяц, возбуждении иска об аннулировании лицензии № TR 099 от 25 октября 2013 года, аннулировании лицензии № TR 100, выданной телекомпании ANS 25 октября 2013 года в соответствии со ст. 23.2.8 закона Азербайджанской Республики "О теле- и радиовещании". Затем НСТР обратился в Бакинский апелляционный суд для аннулирования лицензии телерадиокомпании ANS. Согласно решению суда, лицензия ANS TV была аннулирована. Не согласившись с решением, компания ANS подала кассационную жалобу. Однако Верховный суд отклонил кассационную жалобу ANS.