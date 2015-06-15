Назначен новый гендиректор радиостанции "Эхо Москвы"

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Новым гендиректором радиостанции "Эхо Москвы" стала Екатерина Павлова.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter отметил заместитель главного редактора станции Владимир Варфоломеев.

На собрании акционеров за кандидатуру Е.Павловой проголосовали 67% участников.

Срок полномочий нового директора радиостанции - три года.

Екатерина Павлова уже занимала пост генерального директора "Эха Москвы" с февраля по декабрь 2014 года.

На данной должности она заменяла Юрия Федутинова, который руководил радиостанцией более 20 лет.

Отметим, что "Эхо Москвы" принадлежит "Газпром-медиа".