Джулия Беккер: СМИ обязаны обозначать контент, созданный искусственным интеллектом

Джулия Беккер: СМИ обязаны обозначать контент, созданный искусственным интеллектом

Искусственный интеллект (ИИ) приемлем в различных сферах, включая СМИ, но его применение должно быть целесообразным и продуманным.

Как передает корреспондент Report, освещающий Европейский издательский конгресс-2025 в Вене, об этом заявила председатель Наблюдательного совета издательского дома Funke Mediа Group Джулия Беккер.

"Необузданное и бесконтрольное использование искусственного интеллекта может не только разрушить демократии, но и уничтожит их - если мы не договоримся о правилах, общей структуре использования и обработки обязательных норм и наказаний за работу с ИИ", - сказала она, выступая на конгрессе.

По ее словам, если не контролировать развитие и использование искусственного интеллекта, это может привести к серьезным вызовам, таким как создание дипфейков, которые зачастую выглядят весьма правдоподобно.

"В конечном итоге это подрывает доверие читателей. Сегодня все труднее отличить дипфейк от достоверной информации, и именно поэтому людям становится все сложнее верить средствам массовой информации", - отметила она.

Беккер подчеркнула, что в работе СМИ искусственный интеллект должен выполнять вспомогательные задачи, такие как составление прогноза погоды, оформление спортивных результатов, подготовка биржевых сводок и сбор данных для журналистов.

"Однако, его использование в таких сферах, как журналистские расследования и глубокий аналитический разбор, недопустимо - на этом должны сосредоточиться профессиональные журналисты", - добавила она.

Издатель подчеркнула, что средства массовой информации сами должны соблюдать принципы прозрачности и обязательно информировать аудиторию, если тот или иной контент был создан с использованием искусственного интеллекта.