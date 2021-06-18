Джавид Османов: "Радиослушатель представляет, что беседует с ведущим тет-а-тет"

"Радиослушатель представляет, что беседует с ведущим тет-а-тет".

"Радиослушатель представляет, что беседует с ведущим тет-а-тет".

Такое мнение в ходе встречи со студентами Медиа-школы Report высказал известный радио-и телеведущий Джавид Османов.

Радиоведущий рассказал молодежи о радиоискусстве:

"Радио - невероятно интересная, но и сложная сфера. Первая трудность заключается в том, что вас не видно визуально. Визуальные элементы телевидения здесь не используются. Преимуществ тоже не мало, в радиоэфире всегда важна роль личности, ведущий должен задать себе вопрос "Почему меня слушают или не слушают".

Джавид Османов также подчеркнул важность командной работы на радио:

"И радиопродюсер, и генеральный продюсер, и креативный продюсер, и музыкальный редактор помогают создавать передачу. Выбор музыки - дело не только ведущего, многие вопросы решаются еще до выхода передачи в эфир. Выбор должен осуществляться в соответствии с форматом. Мы не ошибемся, если скажем, что ведущий добивается лучшего результата вместе с профессиональной командой. База знаний, внутренний потенциал радиоведущего в этом случае могут быть выражены сильнее".