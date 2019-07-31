Джахангир Новрузов: На АзТВ чувствуется новая атмосфера

"Меня очень обрадовало известие о восстановлении спустя годы на АзТВ традиции показа спектаклей. На азербайджанском телевидении чувствуется новая атмосфера".

Как сообщает Report, об этом сказал проживающий в турецком городе Адана заслуженный деятель искусств Азербайджана, профессор Государственной консерватории Университета Чукурова Аданы Джахангир Новрузов.

Он отметил, что недавно по телефону говорил с другом, директором "Азербайджантелефильма" Рамизом Гасаноглу и руководителем творческого объединения "Сабах" Шарифом Гурбаналиевым: "Приветствую решения нового руководителя телеканала Ровшана Мамедова, желаю ему успехов в работе. Я благодарен новому руководству. Восстановление деятельности Рамизом Гасаноглу показывает, что реформы, проводимые новым руководством АзТВ, окажут большую помощь в повышении, изменении культуры, менталитета азербайджанского народа. Я верю в это. Я очень рад, что Рамиз Гасаноглу и Шериф Гурбаналиев вновь занимаются любимым делом".