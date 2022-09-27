Джахангир Гасанли: Для включения журналистов в медиа-реестр необходимо наличие высшего образования

"Для включения журналистов в реестр СМИ важно наличие высшего образования".

"Для включения журналистов в реестр СМИ важно наличие высшего образования".

Об этом в интервью Report сказал руководитель службы медиа-реестра Агентства по развитию СМИ (MEDİA) Джахангир Гасанли.

Гасанли отметил при этом наличие высшего образования по специальности (журналистика) не важно.

"Такой подход исходит из международного опыта. В мире много известных журналистов, которые получали образование по совершенно иной специальности. Еще одним требованием для включения в медиа-реестр является наличие опыта работы в области журналистики не менее трех лет. Мы считаем, что этого периода достаточно для того, чтобы человек освоил особенности этой профессии", - добавил руководитель службы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.