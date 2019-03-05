Двое сотрудников госканала Азербайджана отстранены от работы

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Двое сотрудников телеканала İdman Azərbaycan при Закрытом акционерном обществе "Азербайджанское телерадиовещание" (AzTV) отстранены от работы из-за недочетов.

Как стало известно Report, Шахин Ибрагимов и Турал Гамидзаде из-за допущенных финансовых нарушений были отстранены от работы приказом исполняющего обязанности председателя структуры Ровшана Мамедова.

По информации, Шахин Ибрагимов, некоторое время назад уволенный из Общественного телевидения по причине коррупции и восстановленный на телеканал İdman Azərbaycan близким родственником, бывшим руководителем AzTV Арифом Алышановым, контролировал все съемки до прихода временного гендиректора. Даже факс, на который приходили приглашения в связи с мероприятиями, находился в его кабинете. По настоянию А.Алышанова ему была также поручена работа, которую должны были выполнять главные редактора, продюсеры – запись корреспондентов на съемки.

Кроме того, уволенные с последнего места работы - İdman Azərbaycan - Ш.Ибрагимов и Т.Гамидзаде известны как люди, близкие к Эльсевяру Дуньямалыеву, бывшему со времен А.Алышанова первым заместителем, и имеющего отрицательный имидж из-за различных недочетов.

Напомним, что другим приказом Р.Мамедова руководитель пресс-службы AzTV Хатира Гасымова также освобождена от занимаемой должности и направлена в академию структуры.

Отметим, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 15 января А.Алышанов был освобожден от должности председателя ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" (AzTV). Исполнение обязанностей председателя структуры поручено известному журналисту, занимавшему должность зампредседателя Ровшану Мамедову. После начала исполнения Р.Мамедовым своих обязанностей в ЗАО произошли коренные реформы, стала прозрачной финансовая система, проведены кадровые реформы, внесены новшества в эфирную программу телевидения. В настоящее время студии перестраиваются, придается большое значение творческим людям, растет количество прямых эфиров и ток-шоу. Кроме того, утвержден годовой план телефильмов и телеспектаклей.