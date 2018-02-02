Двое сотрудников "Азернешр" награждены медалью "Терегги"

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ 2 февраля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Азербайджанского государственного издательства – "Азернешр" медалью "Терегги".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в области издательского дела в Aзербайджане медалью "Терегги" награждены следующие сотрудники Азербайджанского государственного издательства – "Азернешр":

Гараева Расмия Мамед гызы

Рагимов Эльхан Рагим оглу.

Другим распоряжением главы государства, за многолетнюю плодотворную деятельность в области журналистики и издательского дела в Азербайджане Аловсату Ибрагим оглу Агаларову присвоено почетное звание "Заслуженный журналист".