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    Двое доминиканских журналистов застрелены во время прямого эфира

    Полиция: Мотивы нападавших пока неизвестны

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Доминиканской республике во время прямого эфира застрелены двое журналистов. По факту арестованы три человека. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, заявили в полиции страны.

    Нападение произошло в Сан Педро де Макорис, городе к востоку от столицы страны Санто-Доминго.

    Один из журналистов в ходе эфира вел прямую Фейсбук-трансляцию.

    На записи, длящейся около двух минут - выступление ведущего Луиса Мануэля Медины, прерываемое звуками выстрелов и женскими криками.

    Помимо Медины погиб также продюсер доминиканского радио 103FM Лео Мартинес.

    Еще одна женщина получила огнестрельные ранения и сейчас находится в больнице.

    В полиции сказали, что мотивы нападавших пока неизвестны.

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