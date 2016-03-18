Дорожная полиция наградила журналистов - ФОТО

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Подведен итог конкурса, проводимого Государственным управлением дорожной полиции Главного управления полиции города Баку совместно с Информационным агентством Azadinform среди журналистов.

Как сообщает Report, на церемонии в Международном пресс-центре по этому случаю были награждены победители конкурса.

Конкурс на тему "Безопасность на дороге и паркинг" стартовал 16 февраля. Журналисты представили подготовленные ими расследования и репортажи в связи с незаконным паркингом, ежедневными проблемами на дорогах и обеспечением дорожной безопасности. В целом, было представлено 100 расследований и репортажей. Победителям конкурса вручены денежные призы и ценные подарки: обладателю 1-го места - 450 манатов, 2-го места - 300 манатов, 3-го места (3 места) - 150 манатов.