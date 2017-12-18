Доклад: В 2017 году погибли 97 журналистов в 28 странах мира

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Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В общей сложности 97 журналистов погибло с начала 2017 года в 28 странах мира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эти данные приведены в опубликованном в Женеве ежегодном докладе неправительственной организации Press Emblem Campaign (PEC).

PEC призывает мировое сообщество принять действенные меры для обеспечения безопасности журналистов в зонах конфликтов.

Отмечается, что число жертв в этом году ниже, чем в прошлом (144). Организация подчеркнула, что "впервые с 2008 года PEC зарегистрировала менее 100 погибших среди сотрудников СМИ в мире". Всего же "за 10 лет число погибших достигло 1197 человек".

Среди наиболее опасных для работников СМИ стран на первое место организация поставила Мексику, где с января погибли 14 работников прессы.

В первой пятерке также Ирак (девять), Афганистан (восемь), Индия (восемь) и Пакистан (восемь). На эти пять стран приходится 47 случаев гибели журналистов. Шестую и седьмую позиции занимают Филиппины (шесть) и Сирия (шесть), далее следуют Сомали (пять) и Гондурас (четыре).