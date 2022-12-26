О нас

До сих пор на азербайджанских телеканалах показаны сюжеты и материалы о 2 тыс. шехидов

До сих пор на азербайджанских телеканалах показаны сюжеты и материалы о 2 тыс. шехидов До сих пор на азербайджанских телеканалах транслированы сюжеты и материалы о 2 тыс. шехидов.
Медиа
26 декабря 2022 г. 12:09
До сих пор на азербайджанских телеканалах показаны сюжеты и материалы о 2 тыс. шехидов

До сих пор на азербайджанских телеканалах транслированы сюжеты и материалы о 2 тыс. шехидов.

Как сообщает Report, об этом председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров сказал на пресс-конференции по итогам года.

Председатель напомнил, что шехидами в Отечественной войне стали около 3000 человек и отметил, что Совет предложил телеканалам проект в связи с подготовкой сюжетов и программ об этих героях: "Ни одна семья шехида не должна чувствовать себя забытой. Что касается мониторинга репортажей о шехидах, до сегодняшнего дня были транслированы сюжеты и материалы о 2 тыс. шехидов. В будущем работа по подготовке материалов такого рода будет продолжена".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Stories, materials about 2,000 martyrs shown on Azerbaijani TV channels so far
Версия на азербайджанском языке Bu günədək telekanallar 2000 şəhid haqqında süjet və materiallar yayımlayıb

Самое читаемое

В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
19 декабря 2022 г. 17:10
Названа причина отставки Васифа Талыбова
ФотоНазвана причина отставки Васифа Талыбова
21 декабря 2022 г. 15:50
Опасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
ФотоОпасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
22 декабря 2022 г. 10:51
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
21 декабря 2022 г. 18:47
AZAL объявляет о старте продаж 10 тыс. билетов по 29 евро  
AZAL объявляет о старте продаж 10 тыс. билетов по 29 евро  
22 декабря 2022 г. 12:35
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
22 декабря 2022 г. 06:11
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
21 декабря 2022 г. 14:49
Президент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
ФотоПрезидент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
19 декабря 2022 г. 17:45
Пассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом
ФотоПассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом
23 декабря 2022 г. 15:30
Открыт участок дороги Баку-Губа
Открыт участок дороги Баку-Губа
23 декабря 2022 г. 16:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi