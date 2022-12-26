До сих пор на азербайджанских телеканалах показаны сюжеты и материалы о 2 тыс. шехидов

До сих пор на азербайджанских телеканалах транслированы сюжеты и материалы о 2 тыс. шехидов.
Как сообщает Report, об этом председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров сказал на пресс-конференции по итогам года.
Председатель напомнил, что шехидами в Отечественной войне стали около 3000 человек и отметил, что Совет предложил телеканалам проект в связи с подготовкой сюжетов и программ об этих героях: "Ни одна семья шехида не должна чувствовать себя забытой. Что касается мониторинга репортажей о шехидах, до сегодняшнего дня были транслированы сюжеты и материалы о 2 тыс. шехидов. В будущем работа по подготовке материалов такого рода будет продолжена".