До сих пор на азербайджанских телеканалах показаны сюжеты и материалы о 2 тыс. шехидов

До сих пор на азербайджанских телеканалах показаны сюжеты и материалы о 2 тыс. шехидов

До сих пор на азербайджанских телеканалах транслированы сюжеты и материалы о 2 тыс. шехидов.

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До сих пор на азербайджанских телеканалах транслированы сюжеты и материалы о 2 тыс. шехидов. Как сообщает Report, об этом председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров сказал на пресс-конференции по итогам года. Председатель напомнил, что шехидами в Отечественной войне стали около 3000 человек и отметил, что Совет предложил телеканалам проект в связи с подготовкой сюжетов и программ об этих героях: "Ни одна семья шехида не должна чувствовать себя забытой. Что касается мониторинга репортажей о шехидах, до сегодняшнего дня были транслированы сюжеты и материалы о 2 тыс. шехидов. В будущем работа по подготовке материалов такого рода будет продолжена". Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке Stories, materials about 2,000 martyrs shown on Azerbaijani TV channels so far