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До конца года Милли Меджлис может вынести на обсуждение закон "О диффамации"

До конца года ММ может вынести на обсуждение закон "О диффамации"

"До конца года ожидается вынесение на обсуждение в Милли Меджлисе законопроекта "О диффамации".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на XVI Южнокавказской медиа-конференции в Тбилиси на тему "Свобода СМИ и укрепление безопасности журналистов в меняющихся условиях" заявил депутат Милли Меджлиса Афлатун Амашов

По его словам, законопроект представлен в парламент.  

А.Амашов отметил, что в сфере медиа также существуют различные инициативы по налогам и другим направлениям. 

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