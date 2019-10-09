До конца года Милли Меджлис может вынести на обсуждение закон "О диффамации"

"До конца года ожидается вынесение на обсуждение в Милли Меджлисе законопроекта "О диффамации".
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на XVI Южнокавказской медиа-конференции в Тбилиси на тему "Свобода СМИ и укрепление безопасности журналистов в меняющихся условиях" заявил депутат Милли Меджлиса Афлатун Амашов.
По его словам, законопроект представлен в парламент.
А.Амашов отметил, что в сфере медиа также существуют различные инициативы по налогам и другим направлениям.
Cəmilə BabayevaАвтор новости