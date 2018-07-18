 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Директор Центральной научной библиотеки: Новости сайтов нужно архивировать

    Директор Центральной научной библиотеки: Новости сайтов нужно архивировать
    © Report/ Firi Salim

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ "Новости и материалы сайтов, органов печати нужно архивировать".

    Как сообщает Report, об этом на мероприятии под названием "Вклад ЦНБ в блок Национальной прессы в свете АДР-100" заявила директор Центральной научной библиотеки НАНА (ЦНБ) Лейла Иманова.

    Она предложила объединить архивы сайтов с ЦНБ. 

    По словам директора, объем памяти некоторых сайтов невелик: "Через некоторое время после публикации старые материалы удаляются, авторы и читатели не могут найти конкретную статью. Поэтому предлагаю объединить наши фонды".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi