Директор Центральной научной библиотеки: Новости сайтов нужно архивировать

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Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ "Новости и материалы сайтов, органов печати нужно архивировать".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии под названием "Вклад ЦНБ в блок Национальной прессы в свете АДР-100" заявила директор Центральной научной библиотеки НАНА (ЦНБ) Лейла Иманова.

Она предложила объединить архивы сайтов с ЦНБ.

По словам директора, объем памяти некоторых сайтов невелик: "Через некоторое время после публикации старые материалы удаляются, авторы и читатели не могут найти конкретную статью. Поэтому предлагаю объединить наши фонды".