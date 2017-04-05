Депутат: Выявляются случаи злоупотреблений в сфере вещания по кабельной сети

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "Выявляются случаи злоупотреблений в сфере вещания по кабельной сети. Поэтому данная сфера должна регулироваться законом".

Как сообщает Report, об этом во время обсуждений законопроекта "О вещании кабельной сети" на сегодняшнем заседании комитета культуры Милли меджлиса заявил председатель комитета Рафаэль Гусейнов.

По его словам, в Азербайджане интернет независим, но это не означает, что следует допускать случаи злоупотреблений.

Р. Гусейнов отметил, что законопроект "О вещании кабельной сети" должен быть принят в скорейшее время: "Эксперты дали положительный отзыв данному законопроекту. Закон состоит из 4 глав и 17 статей. В нем уточнены также границы рекламы".