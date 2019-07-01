Депортированный из России журналист Фуад Аббасов завтра даст пресс-конференцию.

Как сообщает Report, пресс-конференция начнется в 14:00. Ф.Аббасов расскажет о своем задержании в России, депортации и о происходившем вокруг этих событий.

Напомним, что несколько азербайджанских общин в России обратились в Химкинский городской суд с ходатайством о депортации проживающего и работающего в Москве журналиста Ф.Аббасова. 7 мая Московский суд, рассмотрев дело №2737/2019 "О запрете на въезд в Российскую Федерацию иностранного подданного и лица без гражданства", постановил запретить Ф.Аббасову въезд на территорию России в течение 50 лет.

16 мая российские правоохранительные органы задержали Ф.Аббасова. После этого была подана апелляция в Московский областной суд, но она не была удовлетворена. 25 июня Ф.Аббасов был депортирован в Азербайджан.