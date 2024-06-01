Делегация Французской Полинезии побывала в Агентстве развития медиа Азербайджана

Делегация Маохи Нуи (Французской Полинезии) 1 июня побывала в Агентстве развития медиа Азербайджана.

Делегация Маохи Нуи (Французской Полинезии) 1 июня побывала в Агентстве развития медиа Азербайджана.

Как сообщили Report в агентстве, исполнительный директор ведомства Ахмед Исмаилов проинформировал гостей о процессе формирования в Азербайджане медиасреды, отвечающей современным вызовам. Он отметил, что агентство осуществляет многогранную работу, направленную на приведение деятельности в медиасфере в соответствие с современными тенденциями, усиление экономической независимости медиасубъектов, повышение уровня профессионализма журналистов и медиаграмотности в обществе.

Он предоставил информацию о Законе Азербайджанской Республики "О медиа" и других нормативно-правовых актах, регулирующих данную сферу, а также подчеркнул особое значение правил профессиональной этики журналистов, коснулся институциональной созидательной работы, осуществляемой в Азербайджане в сфере СМИ.

Представители Французской Полинезии выразили заинтересованность в организации работы по развитию медиасферы и оказанию поддержки медиасубъектам и журналистам, а также изучении существующего в нашей стране опыта создания субъектов независимых СМИ, поделились мнением о возможных формах выстраивания дальнейшего сотрудничества в соответствующей сфере.

На встрече состоялся обмен мнениями об оказании поддержки реализации различных проектов с целью развития медиасферы во Французской Полинезии.