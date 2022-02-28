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Делегация ЕС в Азербайджане провела медиа-тренинг для журналистов

Делегация ЕС в Азербайджане провела медиа-тренинг для журналистов Делегация Евросоюза в Азербайджане провела трехдневный тренинг для журналистов в Гусары
Медиа
28 февраля 2022 г. 12:45
Делегация ЕС в Азербайджане провела медиа-тренинг для журналистов

Делегация Европейского союза в Азербайджане организовала трехдневный тренинг для журналистов в Гусаре.

Как передает Report, основной темой тренинга стала проблема медиаграмотности и борьба с дезинформацией в СМИ.

Профессор Кавказской школы журналистики и медиа-менеджмента, GIPA Тина Цомая обсудила с участниками тренинга основные аспекты медиаграмотности, рассказала о разных видах дезинформации и манипулирования информацией.

Доцент и научный сотрудник Юридической школы NOVA и Высшего института политических наук и внутренней безопасности в Лиссабоне Фелипе Пате Дуарте провел тренинг на тему "Использование социальных сетей в качестве оружия".

Эксперт по освещению конфликтов и журналистике в экстремальных ситуациях, журналист-фрилансер Сеймур Кязымов обсудил с участниками тренинга такую тему, как "Показатели медиаграмотности азербайджанского населения", а также проблему фейковых новостей и способах борьбы с ними.

По итогам тренинга участники были награждены сертификатами.

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