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Делегация Азербайджана выступила перед студентами в Астрахани

Делегация Азербайджана выступила перед студентами в Астрахани Делегация Азербайджана в Астрахани выступила перед местными студентами.
Медиа
11 сентября 2022 г. 02:18
Делегация Азербайджана выступила перед студентами в Астрахани

Делегация Азербайджана в Астрахани выступила перед местными студентами.

Как сообщает Report, на дискуссионной панели "Креативные индустрии в медиапространстве прикаспийских стран", организованной Астраханским государственным университетом выступила заместитель председателя Русской общины Азербайджана, политолог Анастасия Лаврина.

В своем выступлении она отметила, что Баку стремительно развивается и поражает зарубежных гостей своими достопримечательностями и неповторимой красотой. Туристы, в том числе и жители Астрахани, с большой любовью и уважением говорят об Азербайджане:

"О гостеприимстве в нашей стране можно говорить бесконечно. Баку не теряет неповторимого очарования древнего города и уважения к его традициям. Тем не менее, мода также процветает в городе. Новой традицией становятся показы мод Azerbaijan Fashion Week, проводимые во многих странах мира.

У большинства азербайджанских дизайнеров утонченный вкус. Они придумывают уникальные поделки, различные украшения и дизайны одежды. Местная культура стала главной темой некоторых коллекций. Например, Карабах стал главной темой одной из коллекций модельера Фахрии Халафовой.

Сегодня специально для этой сессии я надела шарф с изображением цветка Харыбюльбюль, которая является символом культурной столицы Азербайджана Шуши", - сказала А.Лаврина

После ее выступления студенты вуза задавали вопросы о Харыбюльбюль и хотели узнать, в чем уникальность этого цветка.

Тележурналист и ведущая телеканала "Хазар" Айтен Сафарова, на дискуссионной панели поделилась своими мыслями о креативных подходах в современном цифровом мире:

"Если у вас есть творческая идея, важнее заявить о себе. Вот для чего нужен интернет. Раньше молодой человек приезжал из глухой деревни в город, чтобы реализовать свою идею, а сегодня есть интернет и социальные сети.

Говоря о креативной индустрии, А.Сафарова упомянула фестиваль "Технофест-2022", прошедший в Баку:

"На фестивале, организованном турецкой компанией "Байкар", в Баку приехала молодежь из разных стран мира, в том числе Европы, зарекомендовали себя и получили различные предложения. Немаловажно и участие в этих мероприятиях молодежи из России. Величайшей творческой индустрией вчера, сегодня и в будущем является человеческий мозг. Компьютеры, интернет и социальные сети, которыми мы пользуемся сегодня, - все это продукты мозга".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nümayəndələri Həştərxanda tələbələr qarşısında çıxış ediblər

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