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Декан факультета журналистики поддержал новый законопроект ”О Медиа"

Декан факультета журналистики поддержал новый законопроект ”О Медиа" “Существует серьезная потребность в новом законе ”О Медиа", который отражает вызовы современности. Многие законы о медиа, в том числе закон ”О средствах массовой информации”, не отвечают современным требованиям".
Медиа
15 декабря 2021 г. 13:05
Декан факультета журналистики поддержал новый законопроект ”О Медиа

“Существует серьезная потребность в новом законе ”О Медиа", который отражает вызовы современности. Многие законы о медиа, в том числе закон ”О средствах массовой информации”, не отвечают современным требованиям".

Об этом Report заявил декан факультета журналистики БГУ Вугар Зифароглу.

В.Зифароглу рассказал о важности законопроекта: "Чувствуется, что над ним работали профессиональные журналисты, юристы и был проделан достаточно серьезный труд. Поэтому проект можно охарактеризовать как документ, отражающий вызовы современности. Надеюсь, что принятие закона даст толчок развитию медиа-структур. Очень важным вопросом в проекте является точная классификация субъектов СМИ. Также обращает на себя внимание включение в законодательство такого нового субъекта, как социальные медиа. Следует признать, что онлайн-СМИ уже во многих параметрах превосходят традиционные. Вопрос медиаграмотности также впервые отражен в законе. Новый законопроект ”О Медиа" - это документ, отражающий отношения медиа - государство, медиа - общество и, как я уже сказал, соответствующий вызовам современности. Это поможет нашим медиа-структурам, журналистам более комфортно и эффективно строить свою деятельность”.

Отметим, что новый законопроект” О Медиа" был принят в первом чтении на заседании Милли Меджлиса 14 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Jurnalistika fakültəsinin dekanı “Media haqqında” yeni qanun layihəsini dəstəkləyib

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