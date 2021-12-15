Декан факультета журналистики поддержал новый законопроект ”О Медиа"

“Существует серьезная потребность в новом законе ”О Медиа", который отражает вызовы современности. Многие законы о медиа, в том числе закон ”О средствах массовой информации”, не отвечают современным требованиям".

“Существует серьезная потребность в новом законе ”О Медиа", который отражает вызовы современности. Многие законы о медиа, в том числе закон ”О средствах массовой информации”, не отвечают современным требованиям".

Об этом Report заявил декан факультета журналистики БГУ Вугар Зифароглу.

В.Зифароглу рассказал о важности законопроекта: "Чувствуется, что над ним работали профессиональные журналисты, юристы и был проделан достаточно серьезный труд. Поэтому проект можно охарактеризовать как документ, отражающий вызовы современности. Надеюсь, что принятие закона даст толчок развитию медиа-структур. Очень важным вопросом в проекте является точная классификация субъектов СМИ. Также обращает на себя внимание включение в законодательство такого нового субъекта, как социальные медиа. Следует признать, что онлайн-СМИ уже во многих параметрах превосходят традиционные. Вопрос медиаграмотности также впервые отражен в законе. Новый законопроект ”О Медиа" - это документ, отражающий отношения медиа - государство, медиа - общество и, как я уже сказал, соответствующий вызовам современности. Это поможет нашим медиа-структурам, журналистам более комфортно и эффективно строить свою деятельность”.

Отметим, что новый законопроект” О Медиа" был принят в первом чтении на заседании Милли Меджлиса 14 декабря.