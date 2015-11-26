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    Cоветник посольства России в Азербайджане посетил агентство Report

    Гости провели встречу с главным редактором агентства

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Cоветник посольства России в Азербайджане Артем Барков и пресс-атташе посольства Айла Мамедова посетили агентство Report.

    Сначала гости ознакомились с деятельностью агентства, посетив его различные отделы.

    Также состоялась встреча с главным редактором агентства Report Мурадом Алиевым и сотрудниками отдела внешней политики агентства. М.Алиев представил информацию о работе агентства. Были обсуждены вопросы деятельности СМИ, активизация сотрудничества в этой сфере. 

    A.Барков отметил необходимость доведения до читателей информаций по различным аспектам жизни общества: социума, культуры, экономики, а также двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

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