Cоветник посольства России в Азербайджане посетил агентство Report

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Cоветник посольства России в Азербайджане Артем Барков и пресс-атташе посольства Айла Мамедова посетили агентство Report.

Сначала гости ознакомились с деятельностью агентства, посетив его различные отделы.

Также состоялась встреча с главным редактором агентства Report Мурадом Алиевым и сотрудниками отдела внешней политики агентства. М.Алиев представил информацию о работе агентства. Были обсуждены вопросы деятельности СМИ, активизация сотрудничества в этой сфере.

A.Барков отметил необходимость доведения до читателей информаций по различным аспектам жизни общества: социума, культуры, экономики, а также двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией.