Code Academy и рекламное агентство Havas Media Azərbaycan подписали договор о стратегическом сотрудничестве

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Рекламное агентство Havas Media Azərbaycan с целью внедрения последних новинок в сфере цифрового маркетинга подписало договор о стратегическом сотрудничестве с обучающей передовым технологиям в данной сфере Code Academy.

Как сообщает Report, в рамках сотрудничества в первую очередь планируется обучение сотрудников Агентства в учебном заведении и прохождении студентами Code Academy практики для укрепления знаний в Агентстве.

Выступивший на сегодняшнем подписании руководитель Code Academy Ульви Асланов проинформировал об учебном центре, сообщил, что целью является подготовка кадров, конкурентоспособных на глобальном рынке в сфере цифровых технологий.

У. Асланов отметил, что это сотрудничество очень важно для Code Academy. По его словам, на основе официального партнерства с Digital Marketing Institute" (DMI) преподаются уроки цифрового маркетинга в соответствие с глобальными стандартами: "Для использования студентами полученного образования одним из наиболее подходящий мест является, безусловно, глобальное рекламное агентство".

Руководитель Code Academy выделил, что особое внимание одного из самых передовых рекламных агентств Азербайджана Havas Media Azərbaycan цифровому маркетингу будет примером для остальных, в целом внесет вклад в развитие сектора.

Выступивший на церемонии исполнительный директор агентства Havas Media Azərbaycan Заур Исмайлов рассказал об успехах, реализованных проектах руководимого им агентства в прошлые годы.

По его словам, Havas Media Azərbaycan с 2009 года и по сей день функционирует как один из активных игроков на местном рынке рекламы и как креативное агентство, и как медиа-закупочная компания. З.Исмайлов отметил, что в будущем они нацелены на реализацию серьезных проектов по цифровому маркетингу, выразил радость по поводу сотрудничества в данной сфере с Code Academy.

"Сейчас невозможно достичь поставленных целей, поставленных традиционными рекламными и медийными каналами. Вместо этого постепенно растет роль цифрового маркетинга, каналов социальных сетей. Мы, как Havas Media Azərbaycan всегда предлагали своим клиентам инновационные и эффективные пути решения и нацелены на более эффективное внедрение глобальных трендов на местном рынке. В этом деле мы пользуемся опытом специализированных на социальных медиа и программировании агентств в международной сети Havas и средствами, предназначенными именно для цифровых медиа. В поддержку этой нашей возможности сотрудничество с Code Academy, которая делает важную работу по подготовке профессиональных специалистов в сфере цифрового маркетинга и программирования, направлена на то, чтобы Азербайджан шел в ногу с мировыми трендами цифрового маркетинга", - добавил З.Исмайлов.

Отметим, что начавшая функционировать в 2015 году Code Academy – учебное заведение, готовящая кадры в сфере технологий. Здесь проводятся персональные и корпоративные обучающие программы по программированию, системному администрированию, дизайну, цифровому маркетингу и др. С 2017 года Code Academy является официальным партнером по Азербайджану Digital Marketing İnstitute из центральной Ирландии.

Действующая с 2009 года Havas Media Azərbaycan является азербайджанским представителем глобальной сети рекламных агентств Havas.