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"Чудеса Азербайджана" - BBC подготовил сюжет об истории и культуре нашей страны

"Чудеса Азербайджана" - BBC подготовил сюжет об истории и культуре нашей страны Телеканал BBC подготовил сюжет об истории и культуре Азербайджана.
Медиа
17 августа 2022 г. 08:57
Чудеса Азербайджана - BBC подготовил сюжет об истории и культуре нашей страны

Телеканал BBC подготовил сюжет об истории и культуре Азербайджана.

Как сообщает Report, материал, автором которого является историк Беттани Хьюз, будет показан 20 августа. В сюжете "Чудеса Азербайджана: Шелковый путь" повествуется о древней истории и культуре нашей страны.

"На пустынных равнинах Гобустана в Азербайджане историк Беттани Хьюз обнаружила необычайное наскальное искусство, возраст которого составляет 40 000 лет. Затем она направилась на север, в Шеки, важную остановку для торговцев, путешествующих по древнему Шелковому пути. Там она встречает ткачей, все еще производящих шелк традиционным способом. Беттани исследует удивительный дворец, созданный из стекла", - говорится в кратком анонсе к сюжету.

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Версия на английском языке BBC to air first episode of program about history and culture of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке “Azərbaycan möcüzələri” – BBC-dən ölkəmizin tarixi, mədəniyyəti barədə veriliş

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