"Чудеса Азербайджана" - BBC подготовил сюжет об истории и культуре нашей страны

Телеканал BBC подготовил сюжет об истории и культуре Азербайджана.

Телеканал BBC подготовил сюжет об истории и культуре Азербайджана.

Как сообщает Report , материал, автором которого является историк Беттани Хьюз, будет показан 20 августа. В сюжете "Чудеса Азербайджана: Шелковый путь" повествуется о древней истории и культуре нашей страны.

"На пустынных равнинах Гобустана в Азербайджане историк Беттани Хьюз обнаружила необычайное наскальное искусство, возраст которого составляет 40 000 лет. Затем она направилась на север, в Шеки, важную остановку для торговцев, путешествующих по древнему Шелковому пути. Там она встречает ткачей, все еще производящих шелк традиционным способом. Беттани исследует удивительный дворец, созданный из стекла", - говорится в кратком анонсе к сюжету.