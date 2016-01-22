Число судебных исков АNS против НСТР достигло 22-х

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Число судебных исков независимой телекомпании АNS против Национального совета телерадиовещания (НСТР) достигло 22-х.

Как сообщает Report, дела по этим искам находятся в производстве трех судей.

Рассмотрение части этих дел планировалось на сегодня в Сабаильском районном суде, однако процессы отложены.

Часть очередных судебных процессов назначена на 26 января, часть - на 1 февраля, а часть - на 2 февраля.

Отметим, что 5 октября 2015 года НСТР принял решение в отношении АNS, ссылаясь на нарушение требований законодательства. Согласно решению, для АNS предусмотрен штраф в размере 161 тыс. манатов. Не согласившись с этим, телекомпания обратилась в суд и потребовала аннулировать данное решение.